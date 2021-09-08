Ümraniye’de freni patlayan araç yayaları teğet geçti: O anlar kamerada



"LASTİK ONLARI KORUDU"



Görgü tanığı Abdullah Yılmaz, "Yukardan aşağı gelen bir arabanın frenleri patlamış herhalde. Yayaların yanından teğet geçti. Arabada 3 kadın ve 1 çocuk vardı. Sadece bir kadının kolunda kırık vardı. Diğerlerinde bir şey yoktu. Çarptığı noktada lastik vardı. Lastik korudu diyebiliriz. Çarpınca geri sıçrattı yumuşak olduğundan." dedi.