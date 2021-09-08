Ümraniye’de freni patlayan araç yayaları teğet geçti: O anlar kamerada
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde freni patladığı öne sürülen araç, hızlıca iki yayanın arasından teğet geçerek bir işyerinin önünde duran kamyon lastiğine çarptı. Kazada adeta hava yastığı görevi yapan lastik sayesinde araçtakiler ölümün kıyısından döndü. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza geçen gün 08.30 sularında Esenşehir Mahallesi'nde gerçekleşti. Görgü tanıklarının iddialarına göre içinde 1'i çocuk 4 kişinin olduğu araç yokuş aşağıya indiği esnada frenleri boşaldı. Sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobil hızlanarak iki yayanın arasından geçtikten sonra bir işyerinin önüne bırakılan kamyon lastiğine vurdu.
Araç, lastiğe çarptıktan sonra hemen hemen 1 metre geri savruldu. Kazayı fark eden etraftaki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Araçtakiler kendi olanaklarıyla dışarı çıkarken, olay yerine emniyet ve sağlık ekibi çağrıldı. Kazada şans eseri araçta bulunan bir kişinin kolundan yaralandığı belirtildi.
"LASTİK ONLARI KORUDU"
Görgü tanığı Abdullah Yılmaz, "Yukardan aşağı gelen bir arabanın frenleri patlamış herhalde. Yayaların yanından teğet geçti. Arabada 3 kadın ve 1 çocuk vardı. Sadece bir kadının kolunda kırık vardı. Diğerlerinde bir şey yoktu. Çarptığı noktada lastik vardı. Lastik korudu diyebiliriz. Çarpınca geri sıçrattı yumuşak olduğundan." dedi.
Kazayı gören Osman Yılmaz o anları şu ifadelerle anlattı:
"Arabanın frenleri tutmamış, kaldırımda bekleyenleri hızla geçtikten sonra çarptı. Çarptığı noktada olan lastik onları korudu. Arabada bir kişinin kolunda problem vardı. Ambulans ve polisi aradık."
O ANLAR KAMERADA
Bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen otomobil iki yayanın arasından geçtikten sonra bir işyerinin önündeki kamyon lastiğine çarpıyor. Çarpma ile geri savrulan otomobildekiler dışarı çıkarken, vatandaşların yardıma geldikleri görülüyor.
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