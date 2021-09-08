Polise bıçakla saldıran Ayşegül Çınar davasında flaş gelişme

DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Furkan Çalıkoğlu katılırken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ayşegül Çınar ise duruşmaya katılmadı. Restoranda aşçı olarak çalışan şikayetçi Nebi Can Bozyiğit, sanık Furkan Çalıkoğlu'nun olay çıkardığını, kimlerle kavga ettiğini bilmediğini anlattı. Bozyiğit, Furkan'ın birilerini sorduğunu, daha sonra yanağına tokat attığını belirtti. Sanığın arkasından iki bıçakla koştuğunu da söyleyen Bozyiğit, "Kaçarak servis asansörüne bindim. Sanık Furkan da asansöre bindi. Beni kolumdan bıçakladı. Kendimi korumaya çalıştım. Bağırmaya başladım. Bunun dışında fiziksel müdahalem olmadı. Asansörün kapısı açık bir şekilde bulunuyordu. Elindeki iki bıçağı bana göstererek boğazımı keseceğini söyledi. O sırada diğer sanık Ayşegül Çınar, bizi görünce sanık Furkan'a müdahale etti. Eğer müdahale etmeseydi boğazımı kesebilirdi. Asansörden kaçtım ve başka bir yere saklandım. Sanık ve Ayşegül Çınar orada kaldı. Sanıktan şikayetçiyim ve davaya katılmak istiyorum" dedi.