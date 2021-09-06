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Okullar açıldı! İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Okullar açıldı! İstanbul’da trafik yoğunluğu başladı

Okulların açılmasıyla birlikte İstanbul'da erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Trafik haritasına göre saat 08.05 itibariyle yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.

İstanbul'da okullarında açılmasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde erken saatlerden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

Okulların da açılmasıyla birlikte İstanbul'da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Hem okula yetişmeye çalışan öğrenciler hem de haftanın ilk gününde işe giden araç sürücüleri yollara döküldü.

DURMA NOKTASINA GELDİ
Sabah saatlerinde etkili olan yağışlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki her iki istikamette de trafik yer yer durma noktasına geldi.

İBB trafik haritasına göre saat 08.05 itibariyle yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.

Trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

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