Okullar açıldı! İstanbul’da trafik yoğunluğu başladı

DURMA NOKTASINA GELDİ

Sabah saatlerinde etkili olan yağışlarla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerindeki her iki istikamette de trafik yer yer durma noktasına geldi.

İBB trafik haritasına göre saat 08.05 itibariyle yoğunluk yüzde 63 olarak ölçüldü.

Trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

ÜMRANİYE'DE TRAFİK KAZASI

Şile Yolu Tepeüstü alt geçitte TEM Ümraniye yönünde servis ile otomobilin karıştığı ağır hasarlı yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.