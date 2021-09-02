Sanal teröristler taciz ve tehditlerle hayatlarını kabusa çevirdi

Sosyal medyada yer alan güvercin alım satım gruplarına üye olan S.T., burada tanıştığı 21 yaşındaki Mustafa M. ile güvercin pazarlığına girişti. Mustafa M. ile internet üzerinden el sıkışan S.T., beslediği güvercinleri bir ticari taksiye yükleyerek genç adamın evine gönderdi.

Güvercinleri teslim alan Mustafa M. ise ücreti ödememediği gibi tehdit ve tacizlere başladı. Sosyal medyadan ailenin fotoğraflarını bulan Mustafa M. altına taciz ve tehdit dolu mesajlar yazarak ailenin hayatını kâbusa çevirdi. Mustafa M.'ye karşı hukuk mücadelesi başlatan S.T. "65 yaşındaki annemden, 7 yaşındaki kızıma kadar sapkınlık yapıyor.