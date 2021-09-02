Sanal teröristler taciz ve tehditlerle hayatlarını kabusa çevirdi
İstanbul'da çalışan iki kız çocuğu babası S.T. güvercin alım satımına başladıktan sonra hayatı değişti. 21 yaşındaki Mustafa M. ile alışveriş yapan S.T. daha sonra taciz ve tehditlerle karşı karşıya kaldı. Mahkeye başvuran S.T., "65 yaşındaki annemden, 7 yaşındaki kızıma kadar sapkınlık yapıyor." ifadelerine yer verdi.
İstanbul'da bir ailenin hayatı sosyal medyadan fotoğraflarının altına taciz ve tehdit dolu mesajlar yazan sanal terörist yüzünden kabusa döndü. Bir firmada şoförlük yaparak ailesinin geçimini sağlamaya çalışan iki kız çocuğu babası S.T., güvercin alım satımı yapmaya başladı.
Sosyal medyada yer alan güvercin alım satım gruplarına üye olan S.T., burada tanıştığı 21 yaşındaki Mustafa M. ile güvercin pazarlığına girişti. Mustafa M. ile internet üzerinden el sıkışan S.T., beslediği güvercinleri bir ticari taksiye yükleyerek genç adamın evine gönderdi.
Güvercinleri teslim alan Mustafa M. ise ücreti ödememediği gibi tehdit ve tacizlere başladı. Sosyal medyadan ailenin fotoğraflarını bulan Mustafa M. altına taciz ve tehdit dolu mesajlar yazarak ailenin hayatını kâbusa çevirdi. Mustafa M.'ye karşı hukuk mücadelesi başlatan S.T. "65 yaşındaki annemden, 7 yaşındaki kızıma kadar sapkınlık yapıyor.
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