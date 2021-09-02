77 ilde ’sokak’ operasyonu: 3 bin 364 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 77 ilde düzenlediği 'Sokak' operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 364 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Söz konusu operasyonlarda; 442 kilogram eroin, 95 kilogram esrar, 23 kilogram bonzai, 39 kilogram metamfetamin, 600 kök kenevir bitkisi, 597 bin adet sentetik ecza, 6 bin adet ecstasy, 274 kilogram kimyasallar, 3 kilogram kokain, 1 kilogram skunk, 38 adet tabanca/tüfek ve 55 bin 345 TL ele geçirildi.