Küçükçekmece'de facianın eşiğinden dönüldü! Bir anlık dalgınlıkla bebeğini kaybedecekti
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinden gelen bu görüntüler büyük korkuya yol açtı. Alışveriş yapan kadının kısa bir süre için yol kenarına bıraktığı bebek arabası aniden hareket etti. Caddede hareket eden içinde bebeğin olduğu arabayı son anda bir vatandaş tutarken, faciadan dönülen olay güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Bir anlık dalgınlık bir bebeğin canını alacaktı! Edinilen bilgiye göre, olay Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Flaman Caddesi'nde meydana geldi.
OLDUĞU YERDE DONDU KALDI
Bir kadın arabasındaki bebeği ile beraber alışveriş yapmak için markete gitti.
Bebek arabasını caddeye bırakan anne dükkana girmek istedi. Bu esnada içinde bebeğin olduğu bebek arabası aniden hareket etti. İçinde çocuğunun olduğu arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören anne şoke oldu.
SON ANDA KURTULDU
O esnada caddede bulunan bir vatandaş ise, koşarak kayan bebek arabasını yakaladı. Arabayı son anda tutan vatandaş, çocuğu annesine teslim etti.
O ANLAR KAMERADA
O esnada oradan bir aracın geçmemesiyle muhtemel bir facianın önüne geçilirken tüm bu olanlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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