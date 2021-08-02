Küçükçekmece'de facianın eşiğinden dönüldü! Bir anlık dalgınlıkla bebeğini kaybedecekti

OLDUĞU YERDE DONDU KALDI

Bir kadın arabasındaki bebeği ile beraber alışveriş yapmak için markete gitti.

Bebek arabasını caddeye bırakan anne dükkana girmek istedi. Bu esnada içinde bebeğin olduğu bebek arabası aniden hareket etti. İçinde çocuğunun olduğu arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören anne şoke oldu.