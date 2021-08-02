Düğününe 1 ay kalan Fatma'nın çeyizi küle döndü
Mersin Silifke'de 1 ay sonra dünya evine girecek Fatma Tan’ın çeyizleri meydana gelen orman yangınında evle beraber küle döndü. Yanan evlerinin önünde bekleyen Tan ailesi şimdi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
Silifke ilçesine bağlı Akdere, Boğsak, Yeşilovacık ve Hırmanlı mahallelerinde 4 gün devam ettikten sonra kontrol altına alınan yangın esnasında babası Yusuf Tan, annesi Eşe Fatma Tan ve kardeşi Ayşegül Tan ile beraber evlerinde olan Fatma Tan, yangının büyümesiyle beraber evlerini öylece bırakarak yangın yerinden uzaklaşıp yakınlarının yanına gittiler.
1 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI
Yangının ardından eve giden Fatma Tan, evleri ile beraber çeyizinin de küle döndüğünü gördü.
Gözyaşlarına engel olamayan Fatma Tan ve ailesi 4 gündür yakınlarının yanında kalıyor. 1 ay sonra dünya evine girecek olan Fatma Tan'ın hayalleri de yandı.
FATMA YARDIM BEKLİYOR
Yangından kaçarken üzerlerine hiçbir şey alamayan Tan ailesine komşuları ve yakınları giyecek verdi. Evlerinin önünde bekleyen Tan ailesi şimdi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.
''BİR FOTOĞRAF KARESİ BİLE KALMADI''
Üniversite mezunu Fatma Tan, "Evimiz yandı. Her şeyimiz bitti kül oldu. Anılarımız eşyalarımız yangında kül oldu. Akşam saat 8'e kadar evimizi terk etmedik. Ama yangın yaklaşınca arkamıza bakmadan evimizi terk etmek zorunda kaldık. 1 ay sonra düğünüm vardı. Eşyalarım çeyizim hazırdı. Evimi düzecektim. Ama kendi oturduğum büyüdüğüm ev yok oldu, bitti, tükendi. Bir fotoğraf karesi bile kalmadı. Ailemizle ne yapacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz. Boş boş eve bakıyoruz. Hiçbir eşyamız kurtarılamadı. Birilerinin bir şey yapmasını bekliyorum. Kendi evimi düzecekken büyüdüğüm evi tekrar düzmek zorunda kaldık yardım istiyorum" dedi.
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