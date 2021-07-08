Son dakika: Motosiklet tutkusu sonu oldu: 22 yaşındaki Dilara'dan yürek yakan kare! Hayali polis olmaktı

10 SANİYELİK YOLU BİLE SENİNLE GELİYORUM'

İnstagram hesabından, tutkunu olduğu motosikletinin fotoğrafını "10 saniyelik yolu bile seninle geliyorum. Hep yanımda kal diye" yazan Çeke, hikayesinde paylaştığı motosikletinin fotoğrafına da paylaştığı şarkıda ise, "Tarifi zor ne diyeyim. Ölüyorum gözlerine, ölüyorum ah bana sor. Yaşıyorum seni delice. Yaşatıyorsun beni. Bitiyorum her şeyine" sözleri dikkat çekti.