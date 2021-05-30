Kilometrelerce kaçtı! Yakalanınca takma dişini arattı
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 4 arkadaş, kilometrelerce süren kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan Emre Y., ''Dişim düştü, ışığı yakasınıza abi, 7 milyar verdim ben o dişe'' diyerek polise yeşilliklerin arasında takma dişini arattı. Araçlarında pompalı tüfek ve silah bulunan 4 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan 12 bin 600 TL ceza kesildi.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi, Özdilek kavşağında devriye görevi yapan Motosikletli Yunus Timleri, 16 FV 646 plakalı otomobilin, kendilerini görünce geri giderek kaçmaya başladığını fark etti.
Ekipler, kaçan otomobili yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonunda Hürriyet Mahallesine bağlı Ragıp sokak üzerinde kıstırıp yakaladı.
Sürücü Emre R.Y. ile yanındaki arkadaşları Cem E.Ç., Volkan A., ve Yusuf Ö'nün izin belgeleri olmadığı belirlendi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada ise pompalı tüfek ve silah bulundu.
'DİŞİM DÜŞTÜ DİŞİMİ BULUN'
Sürücü Emre R.Y., Dişim düştü dişimi bulmam lazım ağrı yapıyor demesi dikkatlerden kaçmadı. Cem E.Ç. ise neden kaçtınız sorusuna arabayı arkadaşım kullanıyordu. Ona sorun" dedi.
Toplam 4 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Polis ekipleri yapılan aramada sürücü Emre R.Y'nin düşen dişini bularak teslim etti.
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