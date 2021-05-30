Doğal antibiyotik meşhur Araban sarımsağı binbir derde deva...

İlçedeki 300 dönüm alanda kuru sarımsak hasadına başladığını belirten Köklüce Mahallesi sarımsak üreticilerinden çiftçi Mehmet Delioğlu, "Ünü ülke sınırlarını aşan ve Türkiye genelinde yoğun talep gören, doğal antibiyotik ve şifa kaynağı Araban sarımsağının kuru hasadına başladık. Türkiye genelindeki il, ilçe ve köyleri olmak üzere ülkenin her bölgesinden Araban Ovası'na gelen sarımsak tüccarlar hasat edilen sarımsağı ülkenin dört bir yanına gönderiyoruz. Hasadı yapılan Araban sarımsağını, yüksek tonajlı tırlarla yüklenerek her yere gönderiyoruz'' dedi.