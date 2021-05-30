Doğal antibiyotik meşhur Araban sarımsağı binbir derde deva...
Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde kuru sarımsak hasadı devam ediyor. Doğal antibiyotik olarak bilinen ve bağışıklığı güçlendirme özelliğiyle ön plana çıkan meşhur sarımsağa vatandaşların ilgisi yoğun...
Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unun karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde kuru sarımsak hasadı devam ediyor.
Gaziantep'in Araban ilçesinde yetişen, doğal antibiyotik olarak bilinen ve bağışıklığı güçlendirme özelliğiyle ön plana çıkan meşhur Araban sarımsağının hasadı sürüyor. Araban Ovası'ndaki verimli topraklarda hasadı yapılan yoğun aromalı Araban sarımsağı, ilçeden tırlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
İlçedeki 300 dönüm alanda kuru sarımsak hasadına başladığını belirten Köklüce Mahallesi sarımsak üreticilerinden çiftçi Mehmet Delioğlu, "Ünü ülke sınırlarını aşan ve Türkiye genelinde yoğun talep gören, doğal antibiyotik ve şifa kaynağı Araban sarımsağının kuru hasadına başladık. Türkiye genelindeki il, ilçe ve köyleri olmak üzere ülkenin her bölgesinden Araban Ovası'na gelen sarımsak tüccarlar hasat edilen sarımsağı ülkenin dört bir yanına gönderiyoruz. Hasadı yapılan Araban sarımsağını, yüksek tonajlı tırlarla yüklenerek her yere gönderiyoruz'' dedi.
Araban Ovası'nda kuru sarımsak hasadının başlamasıyla birlikte sarımsak alanlarını ziyaret edip çiftçilere hasadın hayırlı olması temennisinde bulunan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise, "Meşhur Araban sarımsağımızın hasadına çiftçilerimiz başladı. Dönüme 2 ton civarında verim alınan sarımsak alımı için Türkiye'nin her bölgesinden Araban Ovası'na tüccarlar geliyor.
Gelen tüccarlara tarlada kilogramı 8 lira civarında sarımsak satışı yapılıyor. Hasadın ilk günlerinde bu fiyata alıcı bulan Araban sarımsağının fiyatının önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyorum. Çiftçilerimize hayırlı bol bereketli bir sene diliyorum. Bu sene sarımsağımız geçen seneye göre daha kaliteli. Çünkü iklim elverişli geçti. Sıcak geçti, sarımsak da sıcağı sever'' diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mina Protocol coin listelendi mi? Mina Protocol coin ne kadar, kaç TL'den işlem görecek? İşte detaylı grafikler...
- Manchester City Chelsea maçı canlı izle: beIN Sports Haber 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta?
- Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 1 Haziran Salı günü yasaklar kalkacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı...
- Hazırlıklar başladı! 1 Haziran'da restoran ve kafeler açılacak mı? Çay bahçesi ve kıraathaneler ne zaman açılacak?
- Yoğunluk başladı! 1 Haziran'da düğün salonları açılacak mı? Düğünler ne zaman başlayacak? Haziran ayı itibarıyla...
- Ve gün yüzüne çıktı! Tebessüm ettirecek taze kampanyalar! Halkbank, Garanti, İş Bankası kredi faiz oranları...
- Kabine Toplantısı tarihi belli oldu! Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak? Kabine Toplantısı saat kaçta başlayacak?
- Altında pozisyonunuzu alın! Yükseliş rallisi geliyor! Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar olacak?
- Hafta sonu yasağı ne zaman kalkacak? Cumartesi, pazar sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son gelişmeler...
- A101'de her cebe uyan indirim! 29 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğunda indirim fırtınası! İşte o liste...
- Şampiyonlar Ligi final ne zaman? Manchester City Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?
- Bugün marketler açık mı? Hafta sonu 29 Mayıs Cumartesi marketler saat kaçta kapanacak? A101, BİM, ŞOK, Migros...