Türkiye’nin konuştuğu dayak! Kadının şikayetçi olmadığı ortaya çıktı
Yozgat'ta akaryakıt istasyonu marketinde dehşet düşüren bir olay yaşandı. 24 yaşındaki Şevket Türksoy isimli cani 45 yaşındaki sevgilisi Aysel D. isimli kadını marketin ortasında tekme tokat dövüp boğazına bıçak dayadı. Görüntüler ülkeyi sarsarken kadının şikayette bulunmadığı ortaya çıktı.
Yozgat Şehir Hastanesi'nde memur olan Şevket Türksoy, 11 Mayıs'ta, Karatepe Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun marketinde Aysel D.'yi tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı.
Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olay, görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.
Polis ekiplerinin ısrarına rağmen darp raporu almayan Aysel D.'nin, olayla ilgili şikayette bulunmadığı ortaya çıktı. Aysel D.'nin, erkek arkadaşıyla araçta alkol aldıktan sonra tartışarak, ayrıldıklarını ve otobüs terminalinin yan tarafında bulunan marketten bir şeyler aldığı sırada Türksoy'un yanına geldiğini, alkolün de etkisiyle market içinde tartışma yaşadıklarını söylediği belirtildi.
Kadının, şikayetçi olmadığını dile getirdiği öğrenildi. Olayın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan Türksoy'un, cumhuriyet savcısının tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilip, tutuklandığı belirtildi. Öte yandan Aysel D. ve Şevket Türksoy'un çok sayıda suç kaydının bulunduğu kaydedildi.
KASİYER: ÇOK KORKTUM
Aysel D.'ye şiddet uygulayan Şevket Türksoy'a müdahale etmedikleri için tepki gören market çalışanlarından kasiyer de görgü tanığı olarak polise ifade verdi. Kasiyerin, ifadesinde, olay günü kadının alışveriş yapıp, ücreti ödedikten sonra marketten çıktı.
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