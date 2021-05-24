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Türkiye’nin konuştuğu dayak! Kadının şikayetçi olmadığı ortaya çıktı

'ta akaryakıt istasyonu marketinde dehşet düşüren bir olay yaşandı. 24 yaşındaki isimli cani 45 yaşındaki sevgilisi . isimli kadını marketin ortasında tekme tokat dövüp boğazına bıçak dayadı. Görüntüler ülkeyi sarsarken kadının şikayette bulunmadığı ortaya çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Türkiye’nin konuştuğu dayak! Kadının şikayetçi olmadığı ortaya çıktı

Şehir Hastanesi'nde memur olan , 11 Mayıs'ta, 'ndeki akaryakıt istasyonunun marketinde .'yi tekme tokat dövüp, boğazına bıçak dayadı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan olay, görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.

Polis ekiplerinin ısrarına rağmen darp raporu almayan Aysel D.'nin, olayla ilgili şikayette bulunmadığı ortaya çıktı. Aysel D.'nin, erkek arkadaşıyla araçta alkol aldıktan sonra tartışarak, ayrıldıklarını ve otobüs terminalinin yan tarafında bulunan marketten bir şeyler aldığı sırada Türksoy'un yanına geldiğini, alkolün de etkisiyle market içinde tartışma yaşadıklarını söylediği belirtildi.

Kadının, şikayetçi olmadığını dile getirdiği öğrenildi. Olayın ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan Türksoy'un, cumhuriyet savcısının tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilip, tutuklandığı belirtildi. Öte yandan Aysel D. ve Şevket Türksoy'un çok sayıda suç kaydının bulunduğu kaydedildi.

KASİYER: ÇOK KORKTUM

Aysel D.'ye şiddet uygulayan Şevket Türksoy'a müdahale etmedikleri için tepki gören market çalışanlarından kasiyer de görgü tanığı olarak polise ifade verdi. Kasiyerin, ifadesinde, olay günü kadının alışveriş yapıp, ücreti ödedikten sonra marketten çıktı.

Tekrar döndüğü sırada arkasından erkek arkadaşının geldiğini ve tartışmaya başladıklarını, kavgaya dönüşmesiyle çok korktuğunu, ne yapacağını bilemediğini ve hiçbir şey düşünemediğini söylediği öğrenildi.

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