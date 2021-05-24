Antalya'da denizde cesedi bulunan kadının kocası ve kızı yıkıldı
Antalya’da denizin yaklaşık 50 metre açığında bir kadın cesedine rastlandı. Talihsiz kadının eşi ve kızı, cenazeyi görünce yıkıldı. Eşini teşhis eden adam, " Hayır hayır, neden neden oy oy" diye fenalık geçirdi. Necla Özkan'ın kızı ise, "Annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bakıyım, gideyim yanına ne olur. Baba annem gitmesin" diyerek feryat etti.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Falez 2 Parkı'na manzara seyretmeye gelen vatandaşlar su üzerinde siyah bir cisim fark etti.
Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla Kaleiçi Yat Limanı'ndan hareket eden deniz polisi tarif edilen noktada bir kadın cesedi bulundu.
Bota alınan ceset limanına çıkarıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede cesedin Necla Özkan(55) olduğunu belirledi.
Polis ekiplerinin haber vermesiyle limana gelen kadının kızı ve eşi gözyaşlarına boğuldu.
Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği adam, eşini güçlükle teşhis etti. Eşini teşhis eden adam, " Hayır hayır, neden neden oy oy" diye fenalık geçirdi. Necla Özkan'ın kızı ise, "Annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bakıyım, gideyim yanına ne olur. Baba annem gitmesin" diyerek feryat etti. Baba, kızı polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.
Olay yeri ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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