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Antalya'da denizde cesedi bulunan kadının kocası ve kızı yıkıldı

Antalya’da denizin yaklaşık 50 metre açığında bir kadın cesedine rastlandı. Talihsiz kadının eşi ve kızı, cenazeyi görünce yıkıldı. Eşini teşhis eden adam, " Hayır hayır, neden neden oy oy" diye fenalık geçirdi. 'ın kızı ise, "Annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bakıyım, gideyim yanına ne olur. gitmesin" diyerek feryat etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.05.2021 Güncelleme Tarihi: 24.05.2021
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Antalya'da denizde cesedi bulunan kadının kocası ve kızı yıkıldı

Edinilen bilgiye göre, ilçesi 'na manzara seyretmeye gelen vatandaşlar su üzerinde siyah bir cisim fark etti.

Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla 'ndan hareket eden deniz polisi tarif edilen noktada bir kadın cesedi bulundu.

Bota alınan ceset limanına çıkarıldı. Polis ekipleri yaptığı incelemede cesedin (55) olduğunu belirledi.

Polis ekiplerinin haber vermesiyle limana gelen kadının kızı ve eşi gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekiplerinin güçlükle sakinleştirdiği adam, eşini güçlükle teşhis etti. Eşini teşhis eden adam, " Hayır hayır, neden neden oy oy" diye fenalık geçirdi. Necla Özkan'ın kızı ise, "Annemi istiyorum, annemin yanına gideceğim. Ne olur anneme bakıyım, gideyim yanına ne olur. gitmesin" diyerek feryat etti. Baba, kızı polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi.

Olay yeri ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Özkan'ın cansız bedeni morguna kaldırıldı.

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