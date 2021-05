Acunmedya Akademi ücretli mi? Acunmedya Akademi başvuru nereden, nasıl yapılır? Hangi bölümler var?

Acunmedya Akademi Eğitim sayfasında yer alan sıkça sorulan sorular şu şekilde:

Eğitimi bitirdiğimde herhangi bir belge ya da diploma verilecek mi?

Evet, Acunmedya Akademi'den mezun olan ve her eğitime özgü belirlenen başarı kriterlerine uygun her katılımcıya uluslararası geçerliliği olan Acunmedya Akademi sertifikası verilecektir. Nişantaşı Üniversitesi onaylı bu diploma, hem Türkiye'de hem de tüm dünyada geçerlidir. Ayrıca gastronomi öğrencileri için dünyanın her yerinde geçerli HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), Pest Control ve Hijyen sertifikaları verilecektir.

Eğitimi almak için herhangi bir ön koşul var mı?

Eğitim almak için 18 yaşını doldurmuş olmak dışında bir ön koşul bulunmuyor.

Eğitimler nasıl gerçekleştirilecek?

Eğitimlerİstanbul Maslak Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campüs'te yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Eğitimlerde uygulamalı eğitimler verilecek, sonrasında da sadece başarılı öğrencilere bazı eğitimlerde staj imkanı sunulmaktadır.