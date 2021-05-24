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Acunmedya Akademi ücretli mi? Acunmedya Akademi başvuru nereden, nasıl yapılır? Hangi bölümler var?

Acunmedya Akademi başvuruları başladı. Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Acunmedya Akademi'nin birçok kategoride eğitim imkanı bulunuyor. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya üzerinden başvuruların başladığını duyurması ile birlikte gözler başvuru detaylarına çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ? Acunmedya Akademi başvuru nereden, nasıl yapılır? Hangi bölümler var? İşte haberin detayları...

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Giriş Tarihi: 24.05.2021
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Acunmedya Akademi ücretli mi? Acunmedya Akademi başvuru nereden, nasıl yapılır? Hangi bölümler var?

? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, resmi Instagram hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Kampüsü Maslak'ta eğitime başlayacak Acunmedya Akademi için başvuruların başladığını duyuran Acun Ilıcalı konu ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Acunmedya Akademi Eğitim hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Acunmedya Akademi ücretli mi? Acunmedya Akademi başvuru nereden, nasıl yapılır? Hangi bölümler var? İşte cevaplar...

ACUNMEDYA AKADEMİ'DE HANGİ BÖLÜMLER VE EĞİTİMLER VAR?

Acunmedya Akademi Eğitim'de "Televizyon", "Gastronomi" ve "Dijital" alanları yer alıyor. Eğitimleri, bu alanlarda uzman isimler verecek.

1- TELEVİZYON BÖLÜMÜ

İleri Televizyonculuk Eğitimi

2- GASTRONOMİ BÖLÜMÜ

Profesyonel aşçılık eğitimi

Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik Eğitimi

Prochef Eğitimi

3- DİJİTAL BÖLÜMÜ

Dijital İçerik ve Yayıncılık Eğitimi

Sosyal Medya Reklamcılığı Eğitimi

Google Reklamcılığı Eğitimi

CRM ve Salesforce Eğitimi

ACUNMEDYA AKADEMİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Acun Medya Akademi için başvurular acunmedyaakademi.com internet adresi üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin bu sayfaya giderek ilgili alanı seçtikten sonra "Hemen Başvur" butonuna tıklayarak gerekli adımları takip etmeleri gerekiyor.

Başvuru aşamasında şu adımlar yer alıyor:

* Adınız ve soyadınızı girin,
* Telefon numaranızı girin,
* e-Posta adresinizi girin,
* Bilgi almak için istediğiniz bölüm seçeneğinden, TV, gastronomi seçeneğini seçin,
* KVKK aydınlatma metni ile elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkındaki kanun bilgilendirmesi seçeneklerini okuyarak işaretleyin,Ben robot değilim butonuna tıklayın,
* Son olarak gönder butonuna bastıktan sonra iletişim numaranız ve mail adresiniz ile size ulaşılacaktır.

Acunmedya Akademi Eğitim sayfasında yer alan sıkça sorulan sorular şu şekilde:

Eğitimi bitirdiğimde herhangi bir belge ya da diploma verilecek mi?
Evet, Acunmedya Akademi'den mezun olan ve her eğitime özgü belirlenen başarı kriterlerine uygun her katılımcıya uluslararası geçerliliği olan Acunmedya Akademi sertifikası verilecektir. Nişantaşı Üniversitesi onaylı bu diploma, hem Türkiye'de hem de tüm dünyada geçerlidir. Ayrıca gastronomi öğrencileri için dünyanın her yerinde geçerli HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points), Pest Control ve Hijyen sertifikaları verilecektir.

Eğitimi almak için herhangi bir ön koşul var mı?
Eğitim almak için 18 yaşını doldurmuş olmak dışında bir ön koşul bulunmuyor.

Eğitimler nasıl gerçekleştirilecek?
Eğitimlerİstanbul Maslak Nişantaşı Üniversitesi NeoTech Campüs'te yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Eğitimlerde uygulamalı eğitimler verilecek, sonrasında da sadece başarılı öğrencilere bazı eğitimlerde staj imkanı sunulmaktadır.

Eğitimler için herhangi bir ders kitabı ya da başka malzeme satın almam gerekecek mi?
Eğitim için gerekli olan tüm malzemeler akademi tarafından sağlanacaktır.

Finansal bir yardım ya da burs desteği var mı?
Özel bir burs ya da finansal destek bulunmuyor fakat ödeme kolaylıkları konusunda kayıt olan herkes banka kredisi ve okul tahsilat sisteminden yararlanabilecektir.

Taksitle ya da kredi kartıyla ödeme olacak mı?
Evet böyle bir seçenek mümkün. Kayıt olan herkes OTS (Okul Tahsilat Sistemi)'den yararlanarak taksitle ödeme yapabilir.

Akademide ücretsiz eğitimler olacak mı?
Akademide ücretsiz workshop ve seminerler olacak. Mezun olduktan sonra da katılmaya devam edebilirsiniz.

Akademiyi bitirdikten sonra bana iş konusunda yardım sağlanacak mı?
Mezun olduktan sonra insan kaynakları ve kariyer merkezi sizin için bir saha araştırması yapacaktır. Bunun yanı sıra sektörde gerçekleştireceğiniz staj imkanı size yeni iş fırsatları doğuracaktır.

Akademiye kayıt olduktan sonra vazgeçme imkanı var mı?
Sınırlı sayıda öğrenciye yer açabildiğimiz için dersler başladıktan sonra cayma hakkı bulunmamaktadır.

Sınıflar kaç kişilik olacak?
Sınıflar 15 ila 20 kişi arası olacaktır.

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