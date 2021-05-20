İstanbul'da Mertcan Kaya’nın kalbinden bıçaklandığı anlar kamerada
Silivri'de 17 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Kumluk Mevkii'nde tartıştığı kişiler tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen ve 23'üncü doğum gününde toprağa verilen Mertcan Kaya’nın uğradığı saldırı anları kameraya yansıdı
Edinilen bilgiye göre, 2 kardeş Metehan Vehbi Kaya ve Mertcan Kaya ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan Vehbi Kaya'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI
Öte yandan bıçaklı kavganın ardından çok yönlü araştırma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülere saldırganların, Metehan Vehbi Kaya ve Mercan Kaya'yı onca kişinin içinde darp edip, bıçakladığı anlar yansıdı.
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