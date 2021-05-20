20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da Mertcan Kaya’nın kalbinden bıçaklandığı anlar kamerada

İstanbul'da Mertcan Kaya’nın kalbinden bıçaklandığı anlar kamerada

'de 17 Mayıs Pazartesi günü saat 17.30 sıralarında Kumluk Mevkii'nde tartıştığı kişiler tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülen ve 23'üncü doğum gününde toprağa verilen ’nın uğradığı saldırı anları kameraya yansıdı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
ABONE OL
İstanbul'da Mertcan Kaya’nın kalbinden bıçaklandığı anlar kamerada

Edinilen bilgiye göre, 2 kardeş ve ile 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Çıkan kavgada 2 kardeş bıçaklanarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mertcan Kaya hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Metehan Vehbi Kaya'nın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Öte yandan bıçaklı kavganın ardından çok yönlü araştırma başlatan polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Geniş güvenlik önlemleri altında Adliyesi'ne sevk edilen ve arka kapıdan içeri alınan 4 şüpheliden ., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan dehşet anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülere saldırganların, Metehan Vehbi Kaya ve 'yı onca kişinin içinde darp edip, bıçakladığı anlar yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN





GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA