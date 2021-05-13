13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da bayram namazı çıkışı imama kanlı pusu

Samsun'da bayram namazı çıkışı imama kanlı pusu

Samsun’un ilçesi Taşlık Mahallesi'nde İ.T. isimli şahıs, bayram namazı çıkışında imam 'a silahla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan imam olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin nedeninin ise muhtarlık seçimi olduğu öğrenildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
ABONE OL
Samsun'da bayram namazı çıkışı imama kanlı pusu

Alınan bilgiye göre, muhtarlık seçimlerinden itibaren husumetli olduğu öğrenilen İ.T., bayram namazı çıkışında aracına yönelen imam 'u(31) yanında getirdiği silahla ateş ederek yaraladı.

Açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden Fatih Akkuş, olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Fatih Akkuş'un cansız bedeni morguna kaldırıldı.

Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cinayet şüphelisi İ.T.'yi gözaltına aldı.

Mahalle sakinleri, İ.T.'nin ve ailesinin muhtarlık seçimlerinde Akkuş ailesiyle tartışma yaşadığını ve seçim sonrasında mahallede 2 kez kavga çıktığını ifade ettiler.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA