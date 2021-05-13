Samsun'da bayram namazı çıkışı imama kanlı pusu
Samsun’un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde İ.T. isimli şahıs, bayram namazı çıkışında imam Fatih Akkuş'a silahla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan imam olay yerinde yaşamını yitirdi. Cinayetin nedeninin ise muhtarlık seçimi olduğu öğrenildi.
YAŞAM İHA
Alınan bilgiye göre, muhtarlık seçimlerinden itibaren husumetli olduğu öğrenilen İ.T., bayram namazı çıkışında aracına yönelen imam Fatih Akkuş'u(31) yanında getirdiği silahla ateş ederek yaraladı.
Açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden Fatih Akkuş, olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.
Fatih Akkuş'un cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cinayet şüphelisi İ.T.'yi gözaltına aldı.
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