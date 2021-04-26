İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı açıklandı: Yüzde 81,11

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 21 nisanda son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, bu seviyelerde seyrini sürdürüyor.

Su oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inmişti.