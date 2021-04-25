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Sakarya'da ilginç olay! Yavru ayı evinde bodrumuna girdi

’nın ilçesinde bir evin bodrumuna giren yavru ayı, belediye ekiplerince koruma altına alındı. Sağlık kontrolleri yapılarak Köpek Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alınan yavru ayı, teslim edilecek.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2021
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Sakarya'da ilginç olay! Yavru ayı evinde bodrumuna girdi

Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Küçükboğaz mevkiinde bulunan bir evin bodrumuna yavru ayı girdi.

Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye giden belediye ekiplerince teslim alınan yavru ayı, belediyenin Köpek Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

Gerekli muayenesi ve tedavisinin yapıldığını belirten belediye veteriner hekimi Hamza Ayar, yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ayar, yavru ayının Pazartesi günü Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edileceğini de söyledi.

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