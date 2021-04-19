Zargana balıkları üzerinde öldürücü parazit türü keşfedildi! İsmini 'Adana' koydular

KEŞFEDİLEN YENİ TÜR DÜNYAYA DUYRULDU

Her geçen gün yeni bir parazit türünün ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Özak, şunları kaydetti:

''Yumurtalık ilçesinin açıklarında araştırma yaparken ilk kez görülen bir tür keşfettik. İsmini ise Adana'yı onurlandırmak için 'Caligus Adanensis' olarak adlandırdık. Bu tür zargana balıkları üzerinde bulundu.