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Konya'da üst geçitte intihar girişiminde bulunan genç kızı polis kurtardı

Konya saat 09.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde 17 yaşındaki S.N.A., yaya üst geçidine çıkarak girişiminde bulundu. Kendisine boşluğa bırakan ve son anda polisin kolunu yakalaması sonucu hayata tutunan genç kız ambulansla hastaneyle kaldırıldı. Çevredeki bazı vatandaşlarda S.N.A.'nın aşağıya düşme ihtimaline karşın montlarını açarak önlem aldı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 14.04.2021 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021
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Konya'da üst geçitte intihar girişiminde bulunan genç kızı polis kurtardı

Üst geçidin korkuluklarında genç kızı fark eden vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis, lise öğrencisi S.N.A.'yı ikna etmeye çalıştığı sırada, genç kız kendisini boşluğa bıraktı. Son anda polisler tarafından kolundan tutularak yukarıya çekilen genç kız yeniden hayata tutundu.

Bu sırada çevredeki bazı vatandaşlarda S.N.A.'nın aşağıya düşme ihtimaline karşın montlarını açarak önlem aldı.

Gözyaşlarını tutamadığı görülen genç kızın, 'Başka çarem yok. Tek çarem ölüm' gibi sözler söylediği öğrenildi. Genç kız kontrol amaçlı ambulansla götürüldü.

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