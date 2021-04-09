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Manisa'da feci kaza: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralı

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza bölgesine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi gönderildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2021
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Manisa'da feci kaza: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralı

Alınan bilgiye göre, aynı yönde seyreden ve henüz sürücüleri belirlenemeyen 45 ADT 994 plakalı otomobil ile 35 AGT 503 plakalı otomobil, yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle hurdaya dönen 45 ADT 994 plakalı araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ambulanslarla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan (38) ile (35) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralı (32), Nazmi Akşit (25), Ayşe Çakır (24) ve 'ın (32) tedavisi sürüyor.

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