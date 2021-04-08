Meteoroloji’den dolu uyarısı! İstanbullular halı, battaniye ve kartonlu önlem aldı
Meteorolojinin İstanbul için kuvvetli yağış uyarısının ardından Anadolu yakasında bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine halı, battaniye ve karton koyarak önlem aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Uyarıda, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Uyarıda, İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
Meteorolojinin uyarısının ardından Anadolu Yakasında özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar, Maltepe ve Ataşehir'de araçların üzeri halı, kilim ve karton konularak önlem alındı.
Komşusunun aracının üzerine dolu önlemi aldığını söyleyen Güner Hancı, "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bundan ötürü ufak bir yağış uyarısında araçların üzerini kapatıyorlar.Korkuyor insanlar ne olur ne olmaz diye önlem alıyor" diye konuştu.
Metin Hancı ise, "Önceki dolu yağışlarından korktukları için araçların üzerine halı, kilim ne varsa atmışlar.
Meteoroloji yağış uyarısı yaptı ama vatandaşlar dolu uyarısı olarak algıladı herhalde" dedi.
MARMARA BÖLGESİ İÇİN 'ZİRAİ DON' UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Marmara Bölgesi'nde zirai don beklendiğini açıkladı. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı sistemle bu geceden itibaren 13 Nisan Salı sabahına kadar Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul ve bölgenin doğusunda (Kocaeli ve Sakarya) zirai don beklendiği belirtildi. Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşanlar, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.