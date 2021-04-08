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Meteoroloji’den dolu uyarısı! İstanbullular halı, battaniye ve kartonlu önlem aldı

Meteorolojinin için kuvvetli yağış uyarısının ardından bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine halı, battaniye ve karton koyarak önlem aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.04.2021 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021
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Meteoroloji’den dolu uyarısı! İstanbullular halı, battaniye ve kartonlu önlem aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den dolu uyarısı! İstanbullular halı, battaniye ve kartonlu önlem aldı

Uyarıda, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji’den dolu uyarısı! İstanbullular halı, battaniye ve kartonlu önlem aldı

Uyarıda, İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji’den dolu uyarısı! İstanbullular halı, battaniye ve kartonlu önlem aldı

Meteorolojinin uyarısının ardından Anadolu Yakasında özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar, Maltepe ve Ataşehir'de araçların üzeri halı, kilim ve karton konularak önlem alındı.

Meteoroloji’den dolu uyarısı! İstanbullular halı, battaniye ve kartonlu önlem aldı

Komşusunun aracının üzerine dolu önlemi aldığını söyleyen Güner Hancı, "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bundan ötürü ufak bir yağış uyarısında araçların üzerini kapatıyorlar.Korkuyor insanlar ne olur ne olmaz diye önlem alıyor" diye konuştu.

Meteoroloji’den dolu uyarısı! İstanbullular halı, battaniye ve kartonlu önlem aldı

Metin Hancı ise, "Önceki dolu yağışlarından korktukları için araçların üzerine halı, kilim ne varsa atmışlar.

Meteoroloji’den dolu uyarısı! İstanbullular halı, battaniye ve kartonlu önlem aldı

Meteoroloji yağış uyarısı yaptı ama vatandaşlar dolu uyarısı olarak algıladı herhalde" dedi.

Meteoroloji’den dolu uyarısı! İstanbullular halı, battaniye ve kartonlu önlem aldı

MARMARA BÖLGESİ İÇİN 'ZİRAİ DON' UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Marmara Bölgesi'nde zirai don beklendiğini açıkladı. İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı sistemle bu geceden itibaren 13 Nisan Salı sabahına kadar Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul ve bölgenin doğusunda (Kocaeli ve Sakarya) zirai don beklendiği belirtildi. Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşanlar, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

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