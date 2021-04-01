İzmir'de akraba cinayeti! Çileden çıkaran savunma: Bıçağın üstüne düştü

Yaşanan akraba cinayeti sonrası şüphelinin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Kadir Sait B. ilk ifadesinde, akrabası olan Cengiz Gezici ile aralarında küfürleşme olduğunu ve bundan dolayı kavga etmeye başladıklarını belirtti. Ayrıca Kadir Sait B'nin , Cengiz Gezici'yi öldürmek istemediği, kavga sırasında Gezici'nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını öne sürdüğü öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN