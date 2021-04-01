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İzmir'de akraba cinayeti! Çileden çıkaran savunma: Bıçağın üstüne düştü

ilçesinde saat 20.30 sıralarında 9044 sokakta (35), tartıştığı akrabası .'nin (27) bıçaklı saldırısı sonucu göğsünden yaralandı. Ağır yaralanan Gezici, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kısa sürede yakalanan Kadir Sait B.'nin Cengiz Gezici'yi öldürmek istemediği, kavga sırasında Gezici'nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını öne sürdüğü öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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İzmir'de akraba cinayeti! Çileden çıkaran savunma: Bıçağın üstüne düştü

sokakta yürüdüğü sırada akrabası olduğu ileri sürülen . ile karşılaştı. Aralarında daha önceden husumet olduğu ileri sürülen Gezici ile Sait B. arasında sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine, Kadir Sait B. yanında bulundurduğu bıçakla Cengiz Gezici'yi göğsünden bıçakladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan Cengiz Gezici'yi ambulansla 'ne sevk etti. Tedaviye alınan Cengiz Gezici'nin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gezici'nin öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir kirizi geçirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Kadir Sait B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Kadir Sait B., sorgulanmak üzere 'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

İzmir'in ilçesinde, Cengiz Gezici (35), tartıştığı akrabası Kadir Sait B.'nin (27) bıçaklı saldırısı sonucu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kısa sürede yakalanan Kadir Sait B., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan akraba cinayeti sonrası şüphelinin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Şüpheli Kadir Sait B. ilk ifadesinde, akrabası olan Cengiz Gezici ile aralarında küfürleşme olduğunu ve bundan dolayı kavga etmeye başladıklarını belirtti. Ayrıca Kadir Sait B'nin , Cengiz Gezici'yi öldürmek istemediği, kavga sırasında Gezici'nin bıçağın üzerine düşerek yaralandığını öne sürdüğü öğrenildi.

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