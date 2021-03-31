31 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da üzerinden kamyonet geçen minik 4 yaşındaki Umut hayatını kaybetti

İstanbul’da üzerinden kamyonet geçen minik 4 yaşındaki Umut hayatını kaybetti

’da dün saat 13.30 sıralarında 'nde bir kamyonet, 4 yaşındaki minik Umut’un üzerinden geçti. Minik Umut hayatını kaybederken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
ABONE OL
İstanbul’da üzerinden kamyonet geçen minik 4 yaşındaki Umut hayatını kaybetti
Umut K. (4) isimli çocuk evinin önünde karşıdan karşıya geçerken yoldan geçen kamyonet üzerinden geçti.

Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Umut, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.

Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Umut'un akrabası yaşananları anlatarak,
"Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş" dedi.



FECİ OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, kamyonetin yolda seyir halinde iken .'nin karşıdan karşıya koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçmesi görülüyor.

İçiniz parçalanacak! Minik Umut'un feci sonu İÇİNİZ PARÇALANACAK! MİNİK UMUT'UN FECİ SONU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA