İstanbul’da üzerinden kamyonet geçen minik 4 yaşındaki Umut hayatını kaybetti
Avcılar’da dün saat 13.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Gazi Caddesi'nde bir kamyonet, 4 yaşındaki minik Umut’un üzerinden geçti. Minik Umut hayatını kaybederken yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
YAŞAM DHA
Umut K. (4) isimli çocuk evinin önünde karşıdan karşıya geçerken yoldan geçen kamyonet üzerinden geçti.
Yaşanan kaza sonrasında ağır yaralanan minik Umut, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti.
Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi. Olayı duyan minik Umut'un akrabası yaşananları anlatarak,
"Çocuğa vurmuş, çocuk vefat etti. 3-4 yaşlarındaydı, sürücü teslim oldu. Çocuk karşıdan karşıya geçiyormuş" dedi.
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FECİ OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan feci olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, kamyonetin yolda seyir halinde iken Umut K.'nin karşıdan karşıya koşması ve bir anda kamyonetin ön ve arka tekerlerinin üzerinden geçmesi görülüyor.