31 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da lüks villada can pazarı! O anlar kameraya yansıdı

İstanbul’da lüks villada can pazarı! O anlar kameraya yansıdı

ilçesinde 'nde pazartesi günü 17.30 sıralarında Mısırlı iş adamına ait villada çıkan yangında alevlerden kaçmak isteyen kadının dakikalarca balkondan sarktığı görüntüler ortaya çıktı. ile yanındaki Rus 'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 31.03.2021 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021
ABONE OL
İstanbul’da lüks villada can pazarı! O anlar kameraya yansıdı

'nde bulunan bir site içindeki Mısırlı iş adamına ait 3 katlı villada, geçtiğimiz pazartesi günü 17.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı.

Villa alevler içinde kalırken iş adamı ile yanındaki Rus çareyi balkona kaçmakta buldu.

Alevler ve dumanlar yükselirken Irina Rodenkov balkonun korkuluklarına tutunarak aşağıya sarktı. Bu şekilde bir süre yardım bekleyen kadın daha sonra aşağıya atladı.

İş adamı Ahmet Omar da çareyi balkondan atlamakta buldu. Omar ve Rodenkov'un yaralanırken itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü. Ahmet Omar ve Irina Rodenkov'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KORKU DOLU ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan o anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere yangında en üst katta mahsur kalan genç kadının, atlamak için balkondaki korkuluklarda asılması ve iş adamının balkonda mahsur kalıp, dumanların arasında kaybolduğu dehşet anları yansıdı.

Kadının yardım çığlıkları atarken çevredekilerin ise "Atlama" dediği duyuluyor.

Lüks villada can pazarı! LÜKS VİLLADA CAN PAZARI!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA