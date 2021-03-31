Bataklık Operasyonu'nda flaş gelişme! Cumhuriyet tarihinin en büyüğü...

94 hedef vardı, 67 hedef gözaltına alındı, 70 milyon liraya el konuldu. Bu operasyonda ayrıca hem suç gelirlerine yönelik, silahlı suç örgütü tespit edildi. Örgütün tepe yöneticilerinden bir tanesi hakkında kırmızı bülten, Brezilya ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası var. 500 milyonun üzerine çıkabilecek bir nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak" ifadelerini kullanmıştı.