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Tekirdağ’da aldatıldığını iddia eden koca eşini benzin döküp yaktı! Alevler içinde ölüm kalım savaşı

ilçesinde .(29) kendisini aldattığı iddiasıyla eşi .'yı (29) üzerine benzin döküp, ateşe verdi. Vücudu yanan ve ağır yaralanan Ayşe A., hastaneye kaldırılırken, cani koca işlemlerin ardından tutuklandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021
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Tekirdağ’da aldatıldığını iddia eden koca eşini benzin döküp yaktı! Alevler içinde ölüm kalım savaşı

Tekstil fabrikasında çalışan, 2 çocuk sahibi ., kendisini aldattığından şüphelendiği eşi .'yı konuşmak için motosikletle merkez ilçesine bağlı 'ndeki ormanlık alana götürdü.

Burada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ekrem A., motosikletteki şişede bulunan benzini eşinin üzerine döktü. Ayşe A.'yı ateşe veren Ekrem A. olay yerinden kaçtı.

Alevler içinde kalan Ayşe A., kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışırken bir yandan da yaklaşık 500 metre mesafedeki ana yola çıktı. Ayşe A.'yı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ayşe A., ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ayşe A. hayati tehlikesi nedeniyle 'da yanık ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla Ekrem A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Eşini yakarken, kendi ellerinde de yanıklar oluşan Ekrem A.'nın ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini belirterek, bu konuyu konuşmak için götürdüğü ormanlık alanda tartıştıklarını ve sinirlenince motosikletteki benzini üzerine döküp ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Ekrem A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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