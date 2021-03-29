Antalya’da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının karnından 20 kilo kitle çıkarıldı

'YÜKÜMÜ ARTIK TAŞIYABİLİYORUM'

Sağlığına kavuştuğu için doktorlara teşekkür eden Havva Yılmaz da şunları söyledi:

"Böyle bir durumla karşılaşacağımı tahmin etmiyordum. Kilo aldım zannediyordum. Doktorlarım sayesinde yeniden hayata tutundum. Yükümü artık taşıyabiliyorum. Kilolarımdan ve ağrılarımdan bir anda kurtuldum. Herkese teşekkür ederim."