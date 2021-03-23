23 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ankara'da yaşayanlar dikkat! AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Son dakika: Ankara'da yaşayanlar dikkat! AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Son dakika haberine göre Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Ankara'da, 'nin 7. Olağan Büyük Kongresi için yarın bazı yolların trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2021
ABONE OL
Son dakika: Ankara'da yaşayanlar dikkat! AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yarın düzenlenecek kongre nedeniyle bu akşam saat 21.00'den program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA