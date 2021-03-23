Son dakika: Ankara'da yaşayanlar dikkat! AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla yarın bu yollar trafiğe kapatılacak
Son dakika haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre Başkent Ankara'da, AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi için yarın bazı yolların trafiğe kapalı olacağı belirtildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre, Ankara Kapalı Spor Salonu'nda yarın düzenlenecek kongre nedeniyle bu akşam saat 21.00'den program sona erene kadar, Cumhuriyet Caddesi (Gar Kavşağı-Baruthane Kavşağı arası), Tren Garı Kavşağı ile yan varyantları (alt geçit hariç) ile Ulaştırma Kavşağı'ndan Hipodrom Caddesi'ne çıkış yan varyantları araç trafiğine kapatılacak.