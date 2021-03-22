22 Mart 2021, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kutlama mesajı: "Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz"

Sağlık Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda   Günü'nü kutladı. Bakan Koca "Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz" ifadelerini kullandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kutlama mesajı: Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz

Sağlık Bakanı , Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz" ifadelerini kaydetti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Hayat kurtarmak için zamanla yarışılan anlarda kritik görevler üstlenen Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerlerimiz… Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz. 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Gününüz kutlu olsun. sizi seviyor" notunu paylaştı.

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