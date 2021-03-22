Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kutlama mesajı: "Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutladı. Bakan Koca "Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz" ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz" ifadelerini kaydetti.
Bakan Koca, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Hayat kurtarmak için zamanla yarışılan anlarda kritik görevler üstlenen Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerlerimiz… Sizler, sağlık hizmetlerimizin birer kahramanı, hepimizin övüncüsünüz. 22 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Gününüz kutlu olsun. Türkiye sizi seviyor" notunu paylaştı.