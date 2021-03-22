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İtfaiye erleri son anda kurtuldu! Patlama anı kamerada

'de 5 katlı lastik deposunun çatı katında çıkan yangın sırasında yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, itfaiye erlerinin düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldukları görüldü.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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İtfaiye erleri son anda kurtuldu! Patlama anı kamerada

Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Ersan Sokak'ta gece saatlerinde 5 katlı bir lastik fabrikasının en üst katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkmıştı.

Sokak içerisinde bulunan araçların üzerine depodan düşen lastikler nedeniyle çok sayıda araçta hasar meydana gelmişti. Gündüz çekilen görüntülerde, ortalığın savaş alanına döndüğü görülüyor.

Patlamanın şiddeti gözler önüne serilirken, yangın sırasında meydana gelen patlama anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, itfaiye erlerinin düşen parçalardan son anda kurtulduğu ve bir kişinin aracını bırakıp kaçtığı görülüyor.

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