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Adana'da vahşet! Emekli karı-koca başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu

’nın ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde yaşayan İl Sağlık Müdürlüğünden emekli ve emekli öğretmen eşi çifti evlerinde başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Adana'da vahşet! Emekli karı-koca başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu

Korkunç olay, Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti.

Ancak kapıya vurmalarına rağmen kimse cevap vermeyince akrabaları, jandarmaya haber verdi.

KARI-KOCA BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde karı-kocayı başlarından vurulmuş halde buldu.

Jandarma ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Jandarma olay yeri ekipleri ise evde parmak izi ve delil çalışması topladı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı kocanın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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