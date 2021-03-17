17 Mart 2021, Çarşamba
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Adıyaman'da eş zamanlı tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberi... 'da tefecilik yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı. 8 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda çek, senet, 2 ajanda, av tüfeği ve 140 mermi ele geçirildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 17.03.2021
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Adıyaman'da eş zamanlı tefecilik operasyonu: 5 gözaltı

Adıyaman'da tefecilik yaptığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapıldığı bilgisi üzerine 8 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda çek, senet, 2 ajanda, av tüfeği ve 140 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

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