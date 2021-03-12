Cizre’de hasta bebeği taşıyan ambulans refüje devrildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde hasta bir bebeği taşıyan ambulans refüje devrildi. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince, araçta bulunan 5 kişi tedbir amaçlı Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince, araçta bulunan 5 kişi tedbir amaçlı Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazada, ambulansın sürücüsü, sağlık ekibi, hasta bebek ve yakınları yara almadı.
Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekiplerince, araçta bulunan 5 kişi tedbir amaçlı Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.