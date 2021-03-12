Cizre’de hasta bebeği taşıyan ambulans refüje devrildi

Alınan bilgiye göre, bir bebeği hastaneye götüren 73 EC 602 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, Şırnak-Cizre kara yolunun 5. kilometresi Konak Mahallesi mevkisinde, yağmur sonrası yolun kaygan olmasından dolayı kayarak refüje devrildi.