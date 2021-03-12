12 Mart 2021, Cuma
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Adıyaman'ı fırtına vurdu! Otomobilin tavanından girdi altından çıktı

'da hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle birçok yerde elektrik direkleri ve ağaçlar devrilirken bir çatıdan düşen kalas dehşet saçtı. Araca ok gibi saplanan kalas, otomobilin tavanından girip altından çıktı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.03.2021
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Adıyaman'ı fırtına vurdu! Otomobilin tavanından girdi altından çıktı

'da nedeniyle elektrik direkleri, ağaçlar, billboardlar devrildi, bazı çatılar araçların üzerine uçtu.

Kentte dün geceden itibaren etkisini sürdüren şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

Fırtına nedeniyle kentteki bazı ağaçlar, elektrik direkleri, billboardlar devrildi, çatılardan uçan malzemeler de araçlarda hasara neden oldu.

Karapınar Mahallesi'nde fırtına nedeniyle çatıdan uçan bir kalas, Muhammed Özdemir'in aracına büyük hasar verdi. Kalasın otomobilin tavanından girip altından çıkması görenleri şaşırttı.

Muhammed Özdemir, yaptığı aç��klamada, "Aracımın üzerine binamızın çatısı düştü, çok şükür canımıza bir şey olmadı. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

Bu arada, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Adıyaman-Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri fırtınanın neden olduğu hasarı gidermek için yoğun mesai harcıyor.

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