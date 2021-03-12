Adıyaman'ı fırtına vurdu! Otomobilin tavanından girdi altından çıktı

Bu arada, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Adıyaman-Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri fırtınanın neden olduğu hasarı gidermek için yoğun mesai harcıyor.

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