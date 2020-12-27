Cüzdanını düşüren adamı uyardı! Hayatının şokunu yaşadı

Tefeci olduğunu söyleyen kişi yanımdaki adama 'Düşürdüğüm kesede altınlarım da vardı' dedi. Yanımdaki adam, yüzüğünü çıkarıp gösterirken bana da 'Teyze sen de yüzüğünü göster' dedi. Bana ne olduysa çıkarıp iki elimdeki yüzüğümü ona verdim. Bunu alıp birkaç dakika içerisinde ikisi de hızla uzaklaştı. Eve döndüm. Arabadaki telefon ve cüzdanımın çalındığını evde anladım. İki altın yüzüğümü de alıp kaçtılar. Pazar arabasında içinde sahte altın ve sahte döviz bulunan keseyi buldum. Bunlar dolandırıcı. Allah'tan kolumdaki bilezikleri fark etmediler. Yoksa onlar da giderdi."