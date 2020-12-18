Okurlarda virüs endişeleri sonlandıran buluş | Denizli'de uygulanmaya başlandı

Pandemi tedbirleri doğrultusunda Adalet Mahallesi'nde hizmet vermekte olan Merkez Kütüphane 'ye ultraviyole ışınları yayan cihaz yerleştirildi.

Cihaz sayesinde, kütüphanedeki kitaplar ultraviyole ışınlarla virüs ve bakterilerden arındırılıyor. Kitaplar hem vatandaşa verilirken hem de rafa kaldırılırken sterilizasyon cihazına konularak temizleniyor. Ultraviyole ışınları kullanarak ortalama bir dakika içinde kitaplarınızın temizlenmesini sağlayan cihaz aynı anda üç kitabı sterilize edebiliyor.