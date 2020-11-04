Afyonkarahisar'da 40 direkli Ulu Cami 7 asırdır ayakta

'DÖNEMİN BEYİ NAMAZA BATI KAPISINDAN İŞTİRAK EDERMİŞ'

Caminin 3 kapısının kuzeye, doğuya ve batıya baktığını belirten Hasan Balık, "Batı kapısı ile ilgili dönemin beyi namaza oradan iştirak edermiş. Böyle bir rivayet var. Doğu kapsının da üzerinde bir kitabesi var, caminin 1341 yılında ilk defa tamirat gördüğünden bahsediliyor" diye konuştu.

MİHRAP İLK GÜNDEN KALMA

Mermerden yapılın mihrabının ilk dönemden kaldığını anlatan Balık, besmele ile başlayan mihrap işlemesi hakkında da bilgi verdi. Balık, şöyle dedi:

"Ayet-el Kürsi hattı bulunmaktadır. Ayet sona erdikten sonra sol alt kısımdan itibaren iki isim bulunmaktadır. Bunlardan birisi mihrabın mermer ustası Ali oğlu Sivastus, en alt kısımda da Hacı Mahmut oğlu Hacı Murat ismi yazılı. Bu isim de camimizin hattat ve nakkaşıdır. Ayet-el Kürsi dışında mihrabın tam ortasında İhlas Suresi hat edilmiştir. 4 ayet olan bu sure 2 ayetin üzerinde ters bir yazılımla 2 ayet şeklinde yazılarak, sağda başlayıp döndürülerek sağda tamamlanmış. Yani 'Allah'tan geldik, ona döneceğiz' ayetini bize ifade ediyor. Mihrabın son olarak iç kısmındaki hatlardan bahsetmek istiyorum. İmamın sağa selam verdiği bölümde Allah'tan başka ilah yoktur 'La İlahe İllallah' ifadesi var. Sola selam verdiği yerde ise 'Ey yönetici, ey vali, ey emir adaletli ol' diye bir mesaj sunuluyor"

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