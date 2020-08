Emine Erdoğan ve Bakan Murat Kurum kaplumbağaları denize uğurladı

"YUVALAMA SAHASI 8 BİNE ÇIKTI"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Emine Erdoğan'a her türlü çevre ve doğa projesine destek verdiği için teşekkür etti. Bakanlık olarak Türkiye'nin her yerinde doğa ve çevrenin korunması noktasında faaliyetler yaptıklarını belirten Bakan Kurum, 1990'lı yıllarda 1500 dolayında olan yuvalama sahasının günümüzde 8 bine çıktığına vurgu yaptı. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin Türkiye'deki kaplumbağaları 'tehlikeli' sınırından 'en az endişe verici' sınırına çektiğini aktaran Bakan Kurum, "Yaptığımız çalışmalar çok önemli. DEKAMER aracılığıyla gönderdiğimiz kaplumbağalarımızı anlık izliyoruz. Geçen yıl İztuzu'ndan 'Tuğba' adlı kaplumbağamızı göndermiştik. Şu an Arnavutluk sınırlarına kadar geldi" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi kapsamında tüm denizler ve kıyılardan 72 bin 500 ton deniz çöpü topladıklarını da söyledi.

Öte yandan Emine Erdoğan kaplumbağalardan birine 'Belkıs' adını verirken, diğer ikisine bakanlık tarafından 'Patara' ve 'Likya' adı verildiği öğrenildi.