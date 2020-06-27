Son dakika: İstanbul'da bir binada patlama meydana geldi

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı.

Binadan yoğun dumanlar yükselirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.