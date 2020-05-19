19 Mayıs 2020, Salı
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Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem

AFAD, Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.05.2020
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AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM

Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

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