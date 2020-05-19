Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yapılan duyuruda, Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi.
Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.22'de Akdeniz'de 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 5,89 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 281 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.
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