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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan şehitler için mesaj

, " Kağızman'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman 'tan rahmet, acil şifalar, ailelerimize sabırlar temenni ediyorum" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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BAKAN BERAT ALBAYRAK'TAN TAZİYE MESAJI

, " Kağızman'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman 'tan rahmet, acil şifalar, ailelerimize sabırlar temenni ediyorum" dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerimize sabırlar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

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