Düzce'de sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı
Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı. Alınan kararlar yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.
Düzce'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli olarak ilan edilen Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yeni karar alındı.
Vali Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik toplantı salonunda bir araya gelen İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereği ikametler haricinde maske takılması zorunlu hale geldi.
Alınan kararlar yarından itibaren uygulanmaya başlanacak.
Ayrıca karara uymayan vatandaşlara kolluk kuvvetleri ve zabıta tarafından Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılmasına, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlemlerin başlatılması kararı alındı.
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