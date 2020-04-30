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17 yaşındaki Emel Öztüto ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

'te yaşayan 17 yaşındaki 'ya zatürre tanısı kondu. belirtileri de gözlemlenen Öztüto, ambulans uçakla 'ya sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.04.2020
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17 YAŞINDAKİ EMEL ÖZTÜTO AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

'te zatürre (pnömoni) tanısı konulan ve yeni tip (Kovid-19) belirtisi gösteren 17 yaşındaki , ambulans uçakla 'ya sevk edildi.

Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi gören Emel Öztüto'ya zatürre tanısı konuldu. Tedavisine başlanan Öztüto'da bir süre sonra kalp yetmezliği ve Kovid-19 belirtileri görülmeye başlandı.

Doktorlar, Öztüto'nun tedavisinin Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılmasına karar verdi.

Gerekli onayların alınmasının ardından, Sağlık Bakanlığına ait Gaziantep Havalimanı'na indi. 112 Acil Servis ekiplerince havaalanına getirilen Öztüto, ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

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