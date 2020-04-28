THY'den sefer açıklaması! 28 Mayıs'a kadar uçuşlar yapılmayacak
Son dakika haberi... Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları (THY) yeni düzenleme ile 28 Mayıs tarihine kadar uçuşların yapılmayacağını açıkladı.
THY'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz" denildi.
Yolcularımızın dikkatine;— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) April 28, 2020
🔎 https://t.co/sjNAPCSMg8 pic.twitter.com/STJkgUj3Ed
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