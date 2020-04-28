28 Nisan 2020, Salı
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THY'den sefer açıklaması! 28 Mayıs'a kadar uçuşlar yapılmayacak

Son dakika haberi... Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları () yeni düzenleme ile tarihine kadar uçuşların yapılmayacağını açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020
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THY'DEN SEFER AÇIKLAMASI!

'den yapılan açıklamada, "Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz" denildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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