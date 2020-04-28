28 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sivas'ın Yapracık köyü bir kez daha karantinaya alındı

Sivas'ın Yapracık köyü bir kez daha karantinaya alındı

'ın Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı. Yapracık köyünün 14 gün önce karantinaya alındığı anımsatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.04.2020
ABONE OL
YAPRACIK KÖYÜ BİR KEZ DAHA KARANTİNAYA ALINDI

'ın Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların ve toplumun sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla Yapracık köyünün 14 gün önce karantinaya alındığı anımsatıldı.

Açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Yapracık köyünde sosyal izolasyonun sağlanması nedeniyle saat 00.00'dan itibaren uygulamanın sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA