27 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... 'de korkutan bir meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.58'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin çevre ilçelerden de hissedildiği öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2020
ABONE OL
ÇANAKKALE'DE KORKUTAN DEPREM

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 20.58'de 'nin Ayvacık ilçesinde 3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Depremin yerin 6.13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

SON DEPREMLER

2020.04.27 20:57:59 39.5978 26.0597 7.6 -.- 3.7 3.5 TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.27 18:46:36 39.1367 27.8088 8.1 -.- 2.4 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.27 15:02:33 38.4052 39.1618 12.9 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 14:22:00 39.5972 26.1008 2.0 -.- 1.3 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.04.27 14:16:59 39.5758 26.0770 8.4 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.04.27 14:14:13 39.6927 25.9995 10.0 -.- 2.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.27 13:25:50 38.1435 37.8730 3.2 -.- 2.8 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2020.04.27 12:44:39 38.4642 39.2910 9.6 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 12:10:22 35.9142 30.6230 8.1 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ İlksel
2020.04.27 10:29:13 38.0710 44.5018 15.9 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.04.27 09:16:35 38.2970 27.2777 5.3 -.- 1.8 -.- KARACAAGAC-BUCA (IZMIR) İlksel
2020.04.27 09:13:38 38.3167 38.9040 23.7 -.- 1.0 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.27 08:53:26 38.5050 39.3007 16.0 -.- 0.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 08:22:10 38.4115 38.8678 18.2 -.- 2.3 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 05:16:50 39.0632 27.8627 15.6 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.27 04:34:03 40.8397 35.2673 2.1 -.- 1.6 -.- ESLEMEZ-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel
2020.04.27 04:26:11 38.2237 26.7222 7.7 -.- 1.4 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel
2020.04.27 03:51:38 35.8182 35.5092 11.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.27 03:49:35 38.4168 44.4503 9.1 -.- 1.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.04.27 03:25:36 38.4098 39.1762 4.3 -.- 1.4 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 03:18:19 40.0737 33.2383 2.2 -.- 1.9 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.04.27 02:54:43 34.8307 27.1235 4.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.27 02:50:20 40.0673 33.2597 7.0 -.- 2.0 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.04.27 02:28:08 38.3048 38.8252 15.9 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.27 02:27:09 40.0825 33.2373 1.0 -.- 3.7 3.8 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.04.27 02:26:36 38.2328 38.8272 3.9 -.- 2.4 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.27 02:05:56 36.0828 27.1663 10.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.27 01:46:14 38.4248 39.2518 11.9 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 01:36:13 39.0353 27.8220 5.5 -.- 1.6 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.27 01:01:01 38.9983 29.7490 1.2 -.- 2.1 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA