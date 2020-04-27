Son dakika: Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Çanakkale'de korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.58'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3.6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin çevre ilçelerden de hissedildiği öğrenildi.
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 20.58'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
SON DEPREMLER
2020.04.27 20:57:59 39.5978 26.0597 7.6 -.- 3.7 3.5 TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.27 18:46:36 39.1367 27.8088 8.1 -.- 2.4 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.04.27 15:02:33 38.4052 39.1618 12.9 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 14:22:00 39.5972 26.1008 2.0 -.- 1.3 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.04.27 14:16:59 39.5758 26.0770 8.4 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2020.04.27 14:14:13 39.6927 25.9995 10.0 -.- 2.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2020.04.27 13:25:50 38.1435 37.8730 3.2 -.- 2.8 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2020.04.27 12:44:39 38.4642 39.2910 9.6 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 12:10:22 35.9142 30.6230 8.1 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ İlksel
2020.04.27 10:29:13 38.0710 44.5018 15.9 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.04.27 09:16:35 38.2970 27.2777 5.3 -.- 1.8 -.- KARACAAGAC-BUCA (IZMIR) İlksel
2020.04.27 09:13:38 38.3167 38.9040 23.7 -.- 1.0 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel
2020.04.27 08:53:26 38.5050 39.3007 16.0 -.- 0.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 08:22:10 38.4115 38.8678 18.2 -.- 2.3 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 05:16:50 39.0632 27.8627 15.6 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.27 04:34:03 40.8397 35.2673 2.1 -.- 1.6 -.- ESLEMEZ-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel
2020.04.27 04:26:11 38.2237 26.7222 7.7 -.- 1.4 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel
2020.04.27 03:51:38 35.8182 35.5092 11.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.27 03:49:35 38.4168 44.4503 9.1 -.- 1.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.04.27 03:25:36 38.4098 39.1762 4.3 -.- 1.4 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 03:18:19 40.0737 33.2383 2.2 -.- 1.9 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.04.27 02:54:43 34.8307 27.1235 4.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2020.04.27 02:50:20 40.0673 33.2597 7.0 -.- 2.0 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.04.27 02:28:08 38.3048 38.8252 15.9 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.27 02:27:09 40.0825 33.2373 1.0 -.- 3.7 3.8 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel
2020.04.27 02:26:36 38.2328 38.8272 3.9 -.- 2.4 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.04.27 02:05:56 36.0828 27.1663 10.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2020.04.27 01:46:14 38.4248 39.2518 11.9 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.04.27 01:36:13 39.0353 27.8220 5.5 -.- 1.6 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.04.27 01:01:01 38.9983 29.7490 1.2 -.- 2.1 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sahur sofrasında içilen çaya dikkat! En az 45 dakika sonra...
- Ağaoğlu 'mutfak pasları'nda yemek yaptı
- Bakan Akar Fransız mevkidaşıyla görüştü
- Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı
- Fırsatçılara geçit yok! Hepsi ele geçirildi
- Feci kaza! 1 can gitti
- Keops Piramidi (Giza Piramidi) hakkında bir gizem daha çözüldü
- Meyan şerbeti nasıl yapılır?
- İşte dünya genelinde iyileşen vaka sayısı
- İran’dan getirilip Mardin'e yerleştirildiler
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Koronavirüse karşı meyan şerbeti! Meyan şerbeti nasıl yapılır? Meyan şerbeti faydaları neler?
- Hesaplara yatıyor! 2019 buzağı desteklemeleri T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ne zaman yatacak?
- Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
- Son dakika: Nur Yerlitaş neden öldü, ne kanseriydi? Nur Yerlitaş'ın hastalığı neydi?
- Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir, kaç yaşındaydı? Nur Yerlitaş son hali nasıldı?
- Son dakika: Düğün salonları ne zaman açılacak? Yıl sonuna kadar iptal mi? Düğünlere ne zaman izin verilecek?
- Son dakika: Berberler, kuaförler ne zaman açılacak? Resmi açıklama geldi mi? Mayıs'ta berberler çalışacak mı?
- Son dakika: İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi! BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- Yeni emeklilere müjde! 2.000 TL ikramiye alabilmek için bunu yapmanız yeterli! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?
- EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
- Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020
- Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?