Son dakika: Çanakkale'de 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre saat 20.58'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 6.13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

SON DEPREMLER

2020.04.27 20:57:59 39.5978 26.0597 7.6 -.- 3.7 3.5 TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.04.27 18:46:36 39.1367 27.8088 8.1 -.- 2.4 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.04.27 15:02:33 38.4052 39.1618 12.9 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.27 14:22:00 39.5972 26.1008 2.0 -.- 1.3 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.04.27 14:16:59 39.5758 26.0770 8.4 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2020.04.27 14:14:13 39.6927 25.9995 10.0 -.- 2.0 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2020.04.27 13:25:50 38.1435 37.8730 3.2 -.- 2.8 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2020.04.27 12:44:39 38.4642 39.2910 9.6 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.27 12:10:22 35.9142 30.6230 8.1 -.- 3.0 3.1 AKDENIZ İlksel

2020.04.27 10:29:13 38.0710 44.5018 15.9 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.04.27 09:16:35 38.2970 27.2777 5.3 -.- 1.8 -.- KARACAAGAC-BUCA (IZMIR) İlksel

2020.04.27 09:13:38 38.3167 38.9040 23.7 -.- 1.0 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2020.04.27 08:53:26 38.5050 39.3007 16.0 -.- 0.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.27 08:22:10 38.4115 38.8678 18.2 -.- 2.3 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG) İlksel

2020.04.27 05:16:50 39.0632 27.8627 15.6 -.- 1.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.27 04:34:03 40.8397 35.2673 2.1 -.- 1.6 -.- ESLEMEZ-GUMUSHACIKOY (AMASYA) İlksel

2020.04.27 04:26:11 38.2237 26.7222 7.7 -.- 1.4 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel

2020.04.27 03:51:38 35.8182 35.5092 11.6 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.27 03:49:35 38.4168 44.4503 9.1 -.- 1.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.04.27 03:25:36 38.4098 39.1762 4.3 -.- 1.4 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.27 03:18:19 40.0737 33.2383 2.2 -.- 1.9 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel

2020.04.27 02:54:43 34.8307 27.1235 4.6 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.04.27 02:50:20 40.0673 33.2597 7.0 -.- 2.0 -.- AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel

2020.04.27 02:28:08 38.3048 38.8252 15.9 -.- 1.8 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.04.27 02:27:09 40.0825 33.2373 1.0 -.- 3.7 3.8 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel

2020.04.27 02:26:36 38.2328 38.8272 3.9 -.- 2.4 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.04.27 02:05:56 36.0828 27.1663 10.8 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

2020.04.27 01:46:14 38.4248 39.2518 11.9 -.- 1.4 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.04.27 01:36:13 39.0353 27.8220 5.5 -.- 1.6 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.04.27 01:01:01 38.9983 29.7490 1.2 -.- 2.1 -.- CUKUROREN-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel