Kütahya’da definecilerin açtığı çukura düşen ineği itfaiye kurtardı
Kütahya’da, definecilerin açtığı kaçak kazı çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İneğin sahibi Ali İhsan Kartal, hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Tavşanlı ilçesi Ayvalı köyü Sorkun Mahallesi'nde Ali İhsan Kartal'a ait büyükbaş hayvan, daha önceden define bulmak için kazılmış olan yaklaşık 10 metre derinliğindeki çukura düştü.
İTFAİYE ARADI
Hayvanın kuyuya düştüğünü fark eden sahibi, çevredekilerin yardımıyla ineği çıkaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi.
İNEK KURTARILDI
Gelen Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri, yoğun bir çalışmanın ardından ineği bulunduğu çukurdan kurtarıp, sahibine teslim etti. İneğin sahibi Kartal, hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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