ZTK'da Kasımpaşa 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 yenerek üst tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda TFF 2. Lig ekiplerinden Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 yenen Kasımpaşa, 4. tura yükseldi.

21. dakikada Kasımpaşa 1-0 öne geçti. Selim Dilli'nin soldan kullandığı korner atışında, altıpas önünde Yasin Özcan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

29. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Yasin Özcan'ın yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak savunma oyuncusu Erşan Yaşa'nın müdahalesiyle dışarı çıktı. Hakem İlker Yasin Avcı, Erşan Yaşa'nın topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını işaret etti. Penaltıyı kullanan Winck, meşin yuvarlağı ağlara göndererek durumu 2-0 yaptı.

45+2. dakikada Kasımpaşa bir gol daha attı. Ben Ouanes'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Selim Dilli, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 3-0

Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında gol olmadı ve Kasımpaşa sahadan 3-0 galip ayrılarak adını 4. tura yazdırdı.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Mehmet Kapluhan, Şenol Bektaş

KASIMPAŞA: Ali Emre - Winck (Dk. 46 Gökhan Gül), Omeruo (Dk. 46 Hajradinovic), Yasin Özcan, Duhan Aksu (Dk. 71 Sarp Yavrucu), Saddiki, Emre Yeşilyurt, Ben Ouanes ( Dk. 60 Taylan Aydın), Selim Dilli, Erdem Çetinkaya, Fall (Dk. 46 Gomis)

68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Ogün Karakaya - Erşan Yaşa (Dk. 46 Yasin Abdioğlu), Bedirhan Özyurt, Emrah Taysı, Hakan Özkan, Cihan Aydın (Dk. 87 Atamer Bilgin), Serkan Gürses, Erol Zöngür (Dk. 60 Uğur Aygören), Berkay Tanır (Dk. 46 Fatih Somuncu), Efe Niyazi Kurtulmuş (Dk. 74 Osman Bayrak), Alpay Aldemir





GOLLER: Dk. 20 Yasin Özcan, Dk. 29 (P) Winck, Dk. 45+2 Selim Dilli (Kasımpaşa)

SARI KART: Hakan Özkan (68 Aksaray Belediyespor)

TIKLA GOLLERİ İZLE

Kasımpaşa 68 Aksaray Belediyespor'u 1-0

Kasımpaşa 68 Aksaray Belediyespor'u 2-0

Kasımpaşa 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0

MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Ziraat Kupası 3. turunda Motolux 68 Aksaray Belediyespor'u 3-0 yenerek tur atladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özdeş, kupaya çok önem verdiklerini dile getirerek, "3-0 ile turu geçtiğimiz için mutluyum. Bizim için Türkiye Kupası'nın başlangıç maçıydı. Hem kulübümüzün hem de bulunduğumuz ortamın kupada ilerlemesi gerekiyor. Oyuncularıma bir kupa hayali kurmaktan bahsettim. Onlarla kulübümüze ve ortamımıza çok uygun düşecek diye konuştum. Bundan 7 sezon önce, ilk çalıştığım yıl yarı finalde elenmiştik. Şimdi sonuna kadar gitmek gibi bir hayalimiz var." diye konuştu.

Kemal Özdeş, maçın ilk yarısında 3 gol bulmalarına rağmen fazla üretken olamadıklarını vurgulayarak, "İlk yarıda sadece goller attık. İkinci yarıda daha net gol pozisyonlarına girdik ama gol atamadık. Rotasyonlu bir kadroyla her iki yarıyı oynadık. Oyuncularımın oyun coşkusundan, mücadelelerinden memnunum. Yarından itibaren Galatasaray maçı hazırlıkları başlayacak." ifadelerini kullandı.

Motolux 68 Aksaray Belediyespor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım da tur atlayan Kasımpaşa'yı tebrik ederek, "Kupa bizim için şu aşamada çok önemli değil. Çünkü kadromuz hem lig hem de kupayı oynamaya müsait değil. Sakat ve cezalılarımız var. Bugün elbette kazanmayı istedik ama kupada devam etmek bizim çok önceliğimiz değildi. Takıma yeni geldik. Biraz daha antrenman yapmaya ihtiyacımız var. Bu maçta az süre almış oyuncularımızı görmüş olduk. Bizim adımıza faydalı bir maç oldu. Bizim için önemli olan ligde oynayacağımız maçlar." değerlendirmesinde bulundu.