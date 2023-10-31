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Türkiye Kupası Haberler Ankara Keçiörengücü ZTK'da Burhaniye Belediyespor'u yenerek 4. tura çıktı (MAÇ SONUCU: 4-2)

Ankara Keçiörengücü ZTK'da Burhaniye Belediyespor'u yenerek 4. tura çıktı (MAÇ SONUCU: 4-2)

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. eleme turunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Burhaniye Belediyespor'u 4-2 yenerek 4. tura çıktı.

Giriş: 31 Ekim 2023, Salı 16:52

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur müsabakasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Burhaniye Belediyespor'u konuk etti. Başkent ekibi 4-2'lik skorla bir üst tura kalmaya hak kazandı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Berkan Çetin, Barış Sun, Kerem İlitangil

Ankara Keçiörengücü: Ömercan Avcı, Özer Özdemir, Haşim Arda Sarman, Erkam Reşmen (Dk. 79 Arda Şengül), Innocent, Şahverdi Çetin, Halil Can Ayan (Dk. 74 Mara), Bilal Budak, Musa Caner Aktaş (Dk. 79 Hamza Kılıç), Camara (Dk. 69 Mayi), Dembele (Dk. 69 Ariyibi)

Burhaniye Belediyespor: Kemal Canlı, Berk Karınlı, Halil Yekta Kondu (Dk. 68 Burak Gürlekçi), Muhammmet Ali Semiz (Dk. 54 Atakan Doğanay), Talha Cellat, Muhammet Kaan Dönmezer, Abdulsamet Güler, Salih Avcı (Dk. 46 Altan Güler), Oğuzhan Demirer (Dk. 46 Berkay Kalakçı), Emirhan Recep (Dk. 62 Mustafa Kaya), Kadir Kaya

Goller: Dk. 13 Kadir Kaya (Kendi kalesine), Dk. 59 Camara, Dk. 64 Bilal Budak, Dk. 65 Dembele (Ankara Keçiörengücü), Dk. 15 ve 39 Emirhan Recep (Burhaniye Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Muhammet Ali Semiz (Burhaniye Belediyespor), Dk. 56 Bilal Budak (Ankara Keçiörengücü)

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