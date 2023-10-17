Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayan kura çekimine, TFF ve kulüp yetkilileri katıldı.
Kupanın bu turunda, 2. eleme turu müsabakaları sonucu tur atlayan 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada son olarak 3. Tur kura çekimi gerçekleşti.
İŞTE O EŞLEŞMELER:
Antalyaspor - 52 Orduspor
Kastamonuspor - Ayvalıkgücü
Gaziantep FK - Efeler 09 Spor
Gençlerbirliği - Mehmet Akif Üniversitesi
Menemen FK - Nevşehir Belediyespor
Arnavutköy - Gölcükspor
Konyaspor - Erbaaspor
Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı
Somaspor - Talasgücü
Fethiyespor - Tokat Belediye Plevnespor
Boluspor - Karaman FK
Adanaspor - Hacettepe FK
Sivasspor - Artvin Hopaspor
MKE Ankaragücü - Malatya Arguvanspor
Ümraniyespor - Orduspor 1967
Hatayspor - Sarıyer
Karacabey - Bornova
Erzurumspor - Diyarbekirspor
İstanbulspor - Kepezspor
Düzcespor - Kuşadasıspor
Alanyaspor- Kütahyaspor
İnegölspor - Derincespor
Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdman Yurdu
Altay - Aliağa
Kayserispor - Iğdır FK
Tuzlaspor - Çankaya Spor Kulübü
Kasımpaşa - Aksaray Belediyespor
Kırklarelispor - Karaköprü Belediyespor
Manisa FK - Pazarspor